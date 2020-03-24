الروبل الروسي ينتعش أمام العملات الأجنبية

شهد سوق العملات في روسيا في تداولات صباح اليوم الثلاثاء، نموا للروبل حيث ارتفع سعر الصرف مقابل الدولار واليورو على خلفية قفزة أسعار نفط خام برنت إلى أكثر من 28 دولاراً للبرميل.

موسكو - سبوتنيك. ويتداول الدولار عند 78.5 روبل، واليورو عند 85 روبلاً ، بحسب بورصة موسكو.

وبحلول الساعة 10.06 بتوقيت موسكو ( 07:06 غرينتش) انخفض سعر صرف الدولار لحسابات "غد" بمقدار 1.14 روبل إلى 78.44 روبل، وسعر صرف اليورو بمقدار 0.48 روبل، إلى 84.97 روبل.

وارتفعت أسعار العقود الآجلة لخام برنت لشهر أيار/مايو بنسبة 4.44 في المئة - لتصل إلى 28.23 دولار للبرميل.

وكشفت بيانات البورصة أن سوق الأسهم الروسي ينمو بنسبة 4.8-7 بالمئة وسط تحسن معنويات المستثمرين وتعزيز الروبل موقعه أمام الدولار.

وبحلول الساعة 10.13 بتوقيت موسكو ( 07:13 غرينتش) ارتفع مؤشر بورصة موسكو بنسبة 4.76 بالمئة - إلى 2360.65 نقطة، ومؤشر "أر تي إس" - بنسبة 7.07 بالمئة- إلى 946.26 نقطة.