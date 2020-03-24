تسجيل 6 إصابات جديدة بكورونا في ضواحي موسكو

أعلن مقر عمليات مكافحة فيروس كورونا المستجد في روسيا، اليوم الثلاثاء، عن ست حالات إصابة جديدة مؤكدة بالفيروس في ضواحي موسكو.

وجاء في بيان المقر: "تم تأكيد 6 حالات جديدة أخرى بفيروس كورونا في ضواحي موسكو. وبلغ عدد الإصابات في ضواحي موسكو حتى الآن 41 حالة. كما غادر اثنان من المرضى المستشفى بعد تعافيهما من المرض".

يشار إلى أن الحكومة الروسية خصصت 8.8 مليار روبل ( نحو 108.9 مليون دولار) لبناء 16 مركزا لعلاج الأمراض المعدية المخصصة للعسكريين.

وأعلنت هيئة حماية المستهلك الروسية، اليوم الثلاثاء، أن هناك أكثر من 93 ألف شخص في روسيا يخضعون للإشراف الطبي بسبب الاشتباه بإصابتهم بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وأكد مصدر في مقر العمليات أن جميع الأشخاص الذين أظهرت الاختبارات الأولية إصابتهم بفيروس كورونا سيتلقون الرعاية الطبية اللازمة كما سيتم إجراء اختبار ثانٍ في موسكو".

وكانت منظمة الصحة العالمية قد أعلنت يوم 11 مارس 2020 أن تفشي وباء كورونا المستجد يعتبر جائحة عالمية، حيث تجاوز عدد الوفيات بسبب الفيروس القاتل عتبة الـ 16500 شخص.