عمدة موسكو يطلع الرئيس الروسي على آخر تطورات فيروس "كورونا"

ترأس الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، اجتماعا حضره عمدة موسكو سيرغي سوبيانين، لمناقشة آخر تطورات فيروس "كورونا" في روسيا.

من جانبه قال عمدة موسكو "وصل مليون شخص من الخارج الى روسيا في 10 أيام وسيتم إجراء 13 ألف اختبار لكورونا في موسكو مع نهاية الأسبوع".

وكتب عمدة موسكو على موقعه الرسمي، أمس الاثنين: "ابتداء من يوم 26 آذار/مارس، وحتى 14 نيسان/أبريل، على كل سكان موسكو الذين تزيد أعمارهم عن 65 عامًا والمواطنين الذين يعانون من أمراض مزمنة (داء السكري، والربو القصبي، وأمراض الكلى المزمنة، والسرطان، وكذلك أولئك الذين أصيبوا بنوبة قلبية أو سكتة دماغية)، الالتزام بنظام الحجر المنزلي".

وأعلن مقر عمليات مكافحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في روسيا تسجيل 57 إصابة جديدة بالفيروس في 14 إقليم من أقاليم البلاد، ليبلغ عدد الإصابات الإجمالي 495 إصابة.

منظمة الصحة العالمة، صنفت يوم 11 آذار/مارس 2020، تفشي وباء كورونا المستجد جائحة عالمية، حيث تجاوز عدد الوفيات بسبب الفيروس القاتل عتبة الـ 16 ألف شخص وبلغ عدد الحالات المؤكدة للإصابة بالفيروس في 168 دولة وإقليم في العالم أكثر من 381 ألف حالة.