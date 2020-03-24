الحكومة الروسية تخصص نحو 109 مليون دولار لبناء مراكز لعلاج العسكريين من الأمراض المعدية

خصصت الحكومة الروسية، اليوم الثلاثاء، 8.8 مليار روبل ( نحو 108.9 مليون دولار) لبناء 16 مركزا صحيا لمعالجة العسكريين من الأمراض المعدية.

وجاء في قرار للحكومة، نشر على بوابة المعلومات القانونية الرسمية: "يخصص لوزارة الدفاع الروسية في عام 2020 من الصندوق الاحتياطي لحكومة روسيا الاتحادية ميزانية قدرها 8.8 مليار روبل (108.9 مليار دولار) لبناء 16 مركزًا وبائياُ على أساس هياكل جاهزة متنقلة نموذجية، في إطار حجوزات الدولة لوزارة الدفاع، بهدف تقديم المساعدة الطبية للمرضى من بين الأفراد العسكريين الذين يعانون من الأمراض المعدية".

وفقا للقرار، صدرت تعليمات لوزارة الدفاع الروسية برصد الاستخدام الهادف والفعال للأموال المخصصة. ورفع تقرير بهذا الشأن في موعد لا يتجاوز 1 شباط/ فبراير 2021.

وفي سياق متصل، كلف رئيس الوزراء الروسي، ميخائيل ميشوستين، اليوم الثلاثاء، الهيئة الفدرالية للرقابة في مجال حماية حقوق المستهلك ورفاه الإنسان "روسبوتريب نادزور"، وسلطات العاصمة والأقاليم الفيدرالية بوضع خطة للتعجيل بنشر مختبرات للكشف عن فيروس "كورونا".

وصنفت منظمة الصحة العالمية، في 11 آذار/مارس الجاري، فيروس "كورونا" وباء عالميا، مؤكدة أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.

وأظهرت الإحصائيات الدولية، أن عدد المصابين بفيروس "كورونا" المستجد، تجاوز الـ 381 ألف شخص، وتخطى عدد الوفيات عتبة الـ 16 ألفا؛ فيما شفي أكثر من 103 آلاف شخص حول العالم.