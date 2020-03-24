تسجيل
13:27 GMT24 مارس/ آذار 2020
مباشر
    بحث
    روبل

    خبير: تداعيات "كورونا" على الاقتصاد الروسي تقدر بعشرات مليارات الدولارات

    © Sputnik . Ramil Sitdikov
    روسيا
    انسخ الرابط
    0 0 0
    تابعنا عبر
    Sputnik
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/russia/202003241044954994-%D8%AE%D8%A8%D9%8A%D8%B1-%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A-%D8%AA%D9%82%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%B9%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA/

    رأى رئيس مجلس إدارة "روس نانو" الروسية لتقنيات النانو، أناتولي تشوبايس، اليوم الثلاثاء، بأن الضربة التي ستلحق بالاقتصاد الروسي بسبب تفشي فيروس كورونا ستقاس بترليونات الروبلات (عشرات مليارات الدولارات)، داعيا الحكومة لاتخاذ خطوات أكثر جدية لدعم الشركات المحتاجة.

    موسكو - سبوتنيك. وقال تشوبايس في مقابلة على قناة "روسيا –1": "حسب فهمي، فإن الضربة التي تلحق بالاقتصاد ككل لن تقاس بمئات المليارات، بل بتريليونات (الروبلات)".

    انتشار فيروس كورونا في روسيا - الاجراءات الاحترازية ضد انتشار الفيروس في سان بطرسبورغ، روسيا ١٩ مارس ٢٠٢٠
    © Sputnik . Alexander Galperin
    تسجيل 57 إصابة جديدة بكورونا في روسيا خلال الـ 24 ساعة الماضية

    وفي الوقت نفسه لفت تشوبايس، إلى أن نظام الموازنة الروسي محمي، مشيراً إلى أنه "لدينا "ميزة إيجابية" واحدة كبيرة، يسمى صندوق الاستقرار، الذي تم إنشاؤه (من قبل وزير المالية الروسي آنذاك)، أليكسي كودرين... الساعة قد حانت: الآن هذه "حصالة النقود" الصغيرة ستنقذ روسيا، وعشرات الملايين من الناس من فقدان الوظائف، ومن فقدان المرتبات. وبهذا المعنى، فإن نظام الموازنة في روسيا محمي حقًا".

    وتابع: "لكن الميزانية ليست سوى جزء من الاقتصاد، الميزانية 20 في المئة من الاقتصاد".

    في هذا الصدد، وصف "تشوبايس" الخطوات الأولى التي اتخذتها الحكومة الروسية كرد فعل على الوضع مع فيروس "كورونا" بالمعقولة، مشيراً إلى أنه هذه التدابير ينبغي تعزيزها.

    وقال بهذا الخصوص: "الإجراءات الأولى التي قد اتخذتها الحكومة بالفعل، وأعلن عنها مؤخراً (رئيس الوزراء) ميخائيل ميشوستين، في رأيي، معقولة إلى حد ما، لكن هذه هي الإجراءات الأولى فقط. يبدو لي أنه في هذه الحالة يجب على الحكومة أن تتخذ "خطوات اأكثر جدية لدعم أولئك الذين يحتاجون في المقام الأول".

    وبحسب أحدث إحصائية، فقد تجاوز عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد، الذي ظهر بالصين أواخر العام الماضي، والذي صنفته منظمة الصحة العالمية بوقت سابق من آذار/مارس الجاري، "جائحة" 392 ألف شخص، وبلغ عدد الوفيات نحو 17 ألف شخص، فيما تجاوز عدد من شفي من الإصابة مئة ألف شخص حول العالم. وفي روسيا بلغ عدد المصابين 444 شخصاً وتماثل للشفاء 20 شخصاً .

    وأدت التدابير التي اتخذتها سلطات البلدان في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك فرض الحجر الصحي وغيرها من القيود، إلى هبوط أسواق الأسهم والسلع، مما جعل الخبراء يتحدثون عن إمكانية حدوث ركود اقتصادي عالمي.

    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    رسم غرافيتي لفنان الجداريات Franco Rivolli Art، يظهر ممرضة ترتدي قناعا، واقيا بأجنحة خلف ظهرها ممسكة بإيطاليا بيت ذراعيها، على جدار مستشفى بابا جيوفاني الثالث والعشرون في بيرغامو، لومباردي، إيطاليا 16 مارس 2020
    "كل شيء سيكون على ما يرام"...توجه الغرافيتي الكوروني الجديد
    الولايات المتحدة تؤكد من جديد فرصة التحالف النفطي مع السعودية
    الولايات المتحدة تؤكد من جديد فرصة "التحالف النفطي" مع السعودية
    تاريخ الأوبئة
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك