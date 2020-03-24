بوتين يشكر كبير أطباء مستشفى في موسكو للمصابين بـ"كورونا" على تنظيم العمل

تقدم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى رئيس أطباء مستشفى في منطقة كوموناركا بموسكو خصص للمصابين بفيروس كورونا المستجد، بالشكر على تنظيم العمل.

موسكو - سبوتنيك. وقال بوتين خلال زيارة له إلى المستشفى: "كل شيء بفضلكم جيد إلى حد كبير. لأنه من الضروري، أنا أعرف ذلك بنفسي، من الضروري أن تكون قادرًا على تنظيم العمل. وأنتم نجحتم. هذا مثال جيد على كيفية تنظيم هذا النوع من العمل".

В белых бахилах, желтом комбинезоне, синих перчатках и черной маске - Путин приехал в Коммунарку в "гражданском", но затем переоделся. pic.twitter.com/hgFmWFZ8xe — Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) March 24, 2020

وترأس الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، اجتماعا حضره عمدة موسكو سيرغي سوبيانين، لمناقشة آخر تطورات فيروس "كورونا" في روسيا.

Владимир Путин посетил больницу в поселке Коммунарка https://t.co/eTxYLb9doe pic.twitter.com/szu4DSsOep — Президент России (@KremlinRussia) March 24, 2020

وأعلن مقر عمليات مكافحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في روسيا تسجيل 57 إصابة جديدة بالفيروس في 14 إقليما من أقاليم البلاد، ليبلغ عدد الإصابات الإجمالي 495 إصابة.

وكانت منظمة الصحة العالمية، قد صنفت يوم 11 آذار/ مارس 2020، تفشي وباء كورونا المستجد جائحة، حيث تجاوز عدد الوفيات بسبب الفيروس القاتل عتبة الـ 16 ألف شخص وبلغ عدد الحالات مؤكدة الإصابة بالفيروس في 168 دولة وإقليم في العالم أكثر من 381 ألف حالة.