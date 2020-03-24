كورونا... للوباء وجه آخر... البيئة المستفيد الأول

صرح الممثل الخاص للرئيس الروسي لشؤون حماية البيئة والنشاط البيئي والنقل، سيرغي إيفانوف، بأن حالة البيئة على مستوى العالم تحسنت بشكل كبير على خلفية تفشي فيروس كورونا" المستجد، نظرا لأن العديد من المؤسسات الصناعية التي تسببت في تلوث الهواء قد توقفت عن العمل، موضحا في الوقت ذاته أن هذا لا يعتبر "آلية التنظيف الذاتي" لكوكب الأرض.

موسكو - سبوتنيك. وقال إيفانوف للصحفيين: "إن حالة البيئة على مستوى العالم قد تحسنت بشكل كبير على خلفية تفاقم الوضع (معدل تفشي وباء الفيروس التاجي). لأن العديد من الشركات الصناعية قد توقفت عن العمل، خاصة في الصين. وهذا ما يؤكده الرأي العام الذي لا شك فيه أن حالة البيئة قد تحسنت بشكل كبير".

وأضاف: "لكنني لا أعتقد أن ما يحدث هو عبارة عن عملية التنظيف الذاتي للطبيعة نفسها".

وصنفت منظمة الصحة العالمية، في 11 آذار/مارس الجاري، فيروس "كورونا" وباء عالميا، مؤكدة أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.

وأظهرت الإحصاءاات الدولية أن عدد المصابين بفيروس "كورونا" المستجد، تجاوز الـ 381 ألف شخص، وتخطى عدد الوفيات عتبة الـ 16 ألفا؛ فيما تماثل للشفاء أكثر من 103 آلاف شخص حول العالم.