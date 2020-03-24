بيسكوف: بوتين زار مشفى للمصابين بكورونا دون استعدادات وإجراءات أمنية

أعلن المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ذهب إلى مستشفى مخصص للمصابين بفيروس كورونا في منطقة كوموناركا (موسكو) دون إجراءات أمنية إضافية.

وقال بيسكوف اليوم الثلاثاء:

"قرر بوتين بنفسه الذهاب إلى كوموناركا، ذهب دون استعداد ودون أية تدابير أمنية".

"Путин сам принял решение поехать в Коммунарку, поехал без подготовки и без каких-либо мер безопасности" Д.Песков pic.twitter.com/gwGe0yI9hY — Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) March 24, 2020

وتقدم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى رئيس أطباء مستشفى في منطقة كوموناركا بموسكو خصص للمصابين بفيروس كورونا المستجد، بالشكر على تنظيم العمل.

وكان مقر عمليات مكافحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في روسيا أعلن تسجيل 57 إصابة جديدة بالفيروس في 14 إقليم من أقاليم البلاد، ليبلغ عدد الإصابات الإجمالي 495 إصابة.

هذا وأظهرت الإحصائيات الدولية، أن عدد المصابين بفيروس "كورونا" المستجد، تجاوز الـ 387 ألف شخص، وتخطى عدد الوفيات عتبة الـ 16 ألفا؛ فيما شفي أكثر من 103 آلاف شخص حول العالم.

وكانت منظمة الصحة العالمية، قد صنفت يوم 11 آذار/ مارس 2020، تفشي وباء كورونا المستجد جائحة، حيث تجاوز عدد الوفيات بسبب الفيروس القاتل عتبة الـ 16 ألف شخص وبلغ عدد الحالات مؤكدة الإصابة بالفيروس في 168 دولة وإقليم في العالم أكثر من 381 ألف حالة.