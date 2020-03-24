موسكو تعمل على زيادة توريد المنتجات الزراعية إلى إيران لمواجهة كورونا

أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الثلاثاء، أن موسكو تعتزم المساهمة في زيادة توريدات المنتجات الزراعية إلى إيران.

موسكو - سبوتنيك. وجاء في بيان الخارجية الروسية، بعد مكالمة هاتفية بين وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، ونظيره الإيراني محمد جواد ظريف: "تم التأكيد من قبل الطرف الروسي على نية مواصلة التطوير الشامل للعلاقات التجارية الاقتصادية الروسية الإيرانية والمشاريع الاستثمارية، بما فيها والسعي لزيادة توريدات المنتجات الزراعية التي يحتاجها جارنا (الإيراني) العزيز الذي يقع تحت العقوبات الأمريكية غير الشرعية الأحادية الجانب".



وتأتي هذه الخطوة من جانب موسكو في وقت تعاني منه إيران من عقوبات هي الأقسى من جانب أمريكا، طالت عملياً كل مجالات الحياة، بما في ذلك المجالات الصناعية والتجارية وتصدير النفط.

وتعقدت الأوضاع بشكل كبير على خلفية انتشار فيروس كورونا المستجد في البلاد ونقص الإمكانيات لمواجهته في ظل العقوبات غير الشرعية، الأحادية الجانب.

وبحسب أحدث إحصائية، فقد تجاوز عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد، الذي ظهر بالصين أواخر العام الماضي، والذي صنفته منظمة الصحة العالمية في وقت سابق من آذار/مارس الجاري، "جائحة"، 396 ألف شخص، وبلغ عدد الوفيات نحو 17 ألف شخص، فيما تجاوز عدد من شفي من الإصابة مئة ألف شخص حول العالم.