موسكو قلقة بسبب الإجراءات الأمريكية بحق قناة "تي أر تي" التركية

عبرت البعثة الدائمة لروسيا لدى منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، اليوم الثلاثاء، عن قلها من الإجراءات التي اتخذتها السلطات الأمريكية بحق قناة "تي أر تي" التركية.

ونشر موقع البعثة على "تويتر" تغريدة أشار فيها إلى أن هذا الإجراء يشابه الإجراءات السابقة المقيدة لحرية الإعلام والمطبقة على مؤسسات "سبوتنيك" و"روسيا اليوم" و"شبكة التلفزيون الصيني العالمي" واليوم قناة "تي أر تي" التركية.

Russia Today и Спутник, Глобальная телевизионная сеть Китая, а теперь и Турецкая телерадиокомпания. Кто следующий? pic.twitter.com/ulAhl4J09s — Russian Mission OSCE (@RF_OSCE) March 24, 2020

وعبرت البعثة عن قلقها من الإجراءات الأمريكية الجديدة المطبقة على "تي أر تي"، واعتبرت أنها تنتهك بشكل صارخ الالتزامات الدولية المتعلقة بحرية وسائل الإعلام وسلامة الصحفيين وتعيق التدفق الحر للمعلومات.

Разделяем озабоченность @OSCE_RFoM американским законом о регистрации иностранных агентов #FARA. Он грубо нарушает международные обязательства в отношении свободы СМИ и безопасности журналистов и препятствует свободному потоку информации pic.twitter.com/MOno5DUHdY — Russian Mission OSCE (@RF_OSCE) March 24, 2020

وبدوره علق ممثل منظمة الأمن والتعاون في أوروبا لشؤون حرية وسائل الإعلام، أرليم ديزير، على الحدث قائلا: "نشعر بالقلق من القرار الأخير للسلطات الأمريكية لإجبار المذيع التركي على التسجيل كوكيل أجنبي في أمريكا، هذا العمل له تأثير مقيّد وسيء على حرية الإعلام ولا يجب أن ينطبق على وسائل الإعلام".

Concerned by the recent decision of #US authorities to force the Turkish public broadcaster @trt to register as a foreign agent in the US. #FARA registration has a restrictive & negative impact on media freedom and should not apply to media from another #OSCE participating State. — OSCE media freedom (@OSCE_RFoM) March 24, 2020

وتعاني سائل الإعلام الروسية والصينية وأخيرا التركية من سياسات تعيق ممارسة مهامها الإعلامية على الأراضي الأمريكية.

وتعرضت صفحات وسائل الإعلام الروسية على "فيسبوك" للإغلاق في أكثر من مناسبة نتيجة هذه السياسات، والتي تشكل خطرا على حرية التعبير ونقل المعلومة.