تعلم من بوتين كيف تطهر يديك... فيديو

زار الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، مستشفى خصصت للمصابين بفيروس كورونا المستجد في منطقة كوموناركا في موسكو.

وشكر بوتين رئيس أطباء المشفى على الجهود المبذولة في تنظيم العمل.

وانتشر فيديو للرئيس الروسي، في نهاية زيارته للمشفى، وهو يقوم بتطهير يديه، حيث لاقى رواجا كبيرا بين مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي.

واعتبر البعض أن الطريقة التي قام بها الرئيس الروسي في تطهير يديه هي الطريقة الأمثل لفعل ذلك والتي يجب أن يحتذى بها.

Мой как Путин - президента научили, как правильно обрабатывать руки pic.twitter.com/52Qa99n4c6 — Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) March 24, 2020

ويظهر الفيديو المتداول قيام الرئيس الروسي بخلع القفازات الخاصة، ومن ثم وضع بعض المطهرات على يديه أولا وبعدها وضع إحدى اليدين على الأخرى حتى يتشابكا ومن ثم البدء في تحريكهم حتى يتخلل المطهر إلى جميع مناطق اليدين.