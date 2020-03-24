الدفاع الروسية: إرهابيون فجروا مدرعتين عسكريتين للقوات التركية في إدلب

قال رئيس مركز المصالحة الروسي في سوريا الأدميرال، أوليغ جورافليف، إن الإرهابيين وضعوا عبوات ناسفة على طريق سير القافلة التركية خلال الدوريات التي تقوم بها في محافظة إدلب السورية.

وأضاف في مؤتمر صحفي "انفجرت عبوات ناسفة بدائية الصنع أثناء مرور دورية تركية في منطقة سفوهن، اليوم الثلاثاء، حيث تضررت مركبتان نتيجة التفجير، وأصيب جنديان تركيان".

ووفقا له، فإن الجماعات الإرهابية التي لا يسيطر عليها الجانب التركي تواصل اتخاذ إجراءات لزعزعة استقرار الوضع في منطقة إدلب.

وشدد على أن التشكيلات الإرهابية نفذت خلال الساعات الـ24 الماضية 7 عمليات قصف في منطقة إدلب، بينما لم يتم رصد أي انتهاكات لنظام وقف إطلاق النار من قبل الفصائل المسلحة الموالية لتركيا.

وختم بالقول: "يدعو مركز المصالحة الروسية قادة التشكيلات المسلحة غير الشرعية إلى التخلي عن الاستفزازات بالسلاح، وسلك سبيل التسوية السلمية للأوضاع في الأراضي التي تخضع لسيطرتهم".

يتبع...