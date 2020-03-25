زلزال بقوة 7.6 درجة على مقياس ريختر يضرب جزر الكوريل الروسية

ضرب زلزال بلغت قوته 7.6 درجة على مقياس ريختر، اليوم الأربعاء، شرق جزر الكوريل الروسية.

وأعلنت هيئة المسح الجيوفيزيائية التابعة لأكاديمية العلوم الروسية في منطقة كامتشاتكا، اليوم الأربعاء، أن زلزالا قويا بلغت شدته 7.6 درجة على مقياس ريختر، وقع على بعد 500 كيلومتر من بتروبافلوفسك كامتشاتسكي.

وبحسب هيئة المسح الروسية، وقع الحدث الزلزالي الذي بلغت شدته 7.6 درجة، الساعة 14.49 بالتوقيت المحلي، على بعد 463 كيلومترا من بتروبافلوفسك – كامشاتسكي.

Prelim M7.5 Earthquake east of the Kuril Islands Mar-25 02:49 UTC, updates https://t.co/zu5meMpjIG — USGSted (@USGSted) March 25, 2020

وأكدت وكالة المسح الجيولوجي الأمريكية، أن قوة الزلزال بلغت 7.5 درجة على مقياس ريختر وأن مركزالزلزال يقع على على بعد 500 كيلومتر من بتروبافلوفسك كامتشاتسكي وعلى عمق 56.7 كم.

كما نشر مركز رصد الزلازل الأورومتوسطي، خريطة لموقع وقوع الزلزال، مؤكدا أن قوته بلغت 7.6 درجة.

Map of felt reports received so far following the #earthquake M7.6 East of Kuril Islands 41 min ago pic.twitter.com/OU835aE4jx — EMSC (@LastQuake) March 25, 2020

وقالت الإدارة الوطنية الأمريكية للمحيطات والغلاف الجوي، إنها أصدرت تحذيرا لمتابعة حدوث أمواج مد عاتية في ولاية هاواي.

في حين قال مركز المحيط الهادي للتحذير من أمواج المد، إن الزلزال قد يؤدي إلى أمواج مد مدمرة.

وتقع شبه جزيرة كامتشاتكا فوق حزام النار في المحيط الهادئ، وهي عبارة عن منطقة تمتد على شكل قوس عريض وتشهد نشاطا زلزاليا وبركانيا كبيرا. ولم ترد أنباء فورية عن وقوع خسائر بشرية أو أضرار مادية جراء الزلزال.