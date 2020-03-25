شفاء 14 مريضا بـ"كورونا" في موسكو

أعلنت نائبة عمدة موسكو لشؤون التنمية الاجتماعية، أناستاسيا راكوفا، اليوم الأربعاء، أن عدد الأشخاص الذين تعافوا من فيروس كورونا في موسكو ارتفع إلى 14 شخصا.

وقالت راكوفا للصحفيين: "خرج خمسة مرضى آخرين تعافوا من الإصابة بالفيروس من المركز الطبي كوموناركا (مستشفى مخصص للمصابين بالفيروس)، وقد تم، إلى الآن، شفاء 14 مريضا من فيروس كورونا، على يد أطباء موسكو".

ووفقا لراكوفا، "جميع المرضى قدموا من الدول الأوروبية".

وأشارت النائبة "تلقى جميع المرضى الذين يحتاجون إلى البقاء تحت الإشراف الطبي التوصيات المناسبة".

هذا وتم تأكيد 290 إصابة بمرض "كوفيد-19" حتى يوم 24 مارس/آذار في موسكو.

وأعلن مقر عمليات العاصمة الروسية لرصد ومراقبة الوضع مع فيروس كورونا يوم أمس الثلاثاء "تأكدت 28 حالة أخرى للإصابة بالفيروس، وفي المجموع تم تسجيل 290 حالة إصابة بالمرض في العاصمة حتى الآن".

وكانت منظمة الصحة العالمية قد أعلنت يوم 11 مارس 2020 أن تفشي وباء كورونا المستجد يعتبر جائحة عالمية، حيث تجاوز عدد الوفيات بسبب الفيروس القاتل، حتى الآن، عتبة الـ 18900 شخص.