رئيس حزب روسي يوضح سبب نجاح البلاد في احتواء "كورونا"

أعلن رئيس الحزب الليبرالي الديمقراطي، فلاديمير جيرينوفسكي، إن نجاح روسيا في احتواء فيروس كورونا يكمن في إدخال تدابير تقييدية صارمة.

ووفقا للسياسي، هذه هي أفضل طريقة لتجنب انتشار فيروس خطير، كما يعتقد جيرينوفسكي أنه من الضروري في الوقت الحالي تعزيز النتيجة المحققة من خلال تشديد التدابير المتخذة.

واقترح زعيم الحزب الديمقراطي الليبرالي، قائلا: "من الضروري فصل الأطباء وحرمانهم من شهاداتهم في حال تصرفهم بإهمال"، واستشهد جيرينوفسكي بمثال كبير أخصائي الأمراض المعدية في إقليم ستافروبول الروسي، إيرينا ساننيكوفا، التي انتهكت الحجر الصحي بعد عودتها من رحلة إلى إسبانيا. كما ذكر جيرينوفسكي رئيس الأطباء في مستشفى في منطقة كالوغا، فلاديمير كونديوكوف، الذي ذهب في إجازة إلى تايلاند دون إذن خلال "جائحة" فيروس كورونا.

أعلن مقر عمليات مكافحة فيروس كورونا المستجد، يوم أمس الثلاثاء، عن تسجيل 57 إصابة جديدة بكورونا في روسيا في 14 منطقة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع عدد الإصابات الإجمالي إلى 495 شخصا.