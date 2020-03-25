طائرة المساعدات الروسية الـ15 تصل إلى إيطاليا مجهزة بمعدات لمكافحة فيروس كورونا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، إن الطائرة الخامسة عشرة التابعة للقوات الروسية وصلت إلى إيطاليا للمساعدة في مكافحة جائحة فيروس كورونا.

وقالت الوزارة في بيان: "قامت الطائرة الخامسة عشرة من طراز "إيل 76" مجهزة بمعدات للتشخيص وتنفيذ تدابير التطهير، بتسليم المعدات لمكافحة فيروس كورونا للقاعدة الجوية الإيطالية براتيكا دي ماري (30 كيلومترا جنوب غرب المدينة روما إيطاليا)".

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية في 23 مارس/آذار، أن موسكو أرسلت إلى إيطاليا مختبرا واحدا، و20 آلة تعقيم و66 مختصا من إجمالي 20 ألف مختص، وهو ما لا يؤثر على قدرات القوات أثناء تنفيذ المهام داخل البلاد.

وسجلت إيطاليا حتى يوم أمس، أكثر من 63 ألف حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وتوفي أكثر من 6077 حالة حتى الآن في جميع أنحاء البلاد.