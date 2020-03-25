الدفاع الروسية: انطلاق قافلة الأخصائيين العسكريين الروس إلى مدينة بيرغامو الإيطالية لمكافحة "كورونا"

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، عن انطلاق قافلة الأخصائيين العسكريين الروس من قاعدة براكتيك دي ماري الجوية الإيطالية إلى مدينة بيرغامو في منطقة لومباردي وذلك في مهمة لمواجهة فيروس كورونا المستجد في البلاد.

وأصدرت وزارة الدفاع الروسية بيانا وجاء فيه: "اليوم الأربعاء الواقع في 25 مارس/أذار انطلقت قافلة الأخصائيين العسكريين الروس مع معداتهم الخاصة مع المتخصصين العسكريين من قاعدة براكتيك دي ماري الجوية الإيطالية إلى مدينة بيرغامو للقيام بمهام خاصة تتعلق بمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد في البلاد".

وتشمل القافلة متخصصين ذوي خبرة في مجال علم الأوبئة وعلماء الأحياء وأخصائيي الإنعاش، والمعالجين، مزودون بأجهزة ومعدات فريدة تسمح بتحديد مسببات الأمراض المعدية الخطيرة، بما في ذلك والعامل المسبب لفيروس "كورونا" المستجد، في أقصر وقت ممكن.

هذا وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، مساء أمس الإثنين، وصول الطائرة الـ14 إلى إيطاليا ضمن المساعدة في مكافحة فيروس كورونا المستجد.

وتعد إيطاليا واحدة من الدول الأكثر تضررا من فيروس كورونا المستجد في القارة الأوروبية، حتى أنها قد تجاوزت الصين بعدد الوفيات.