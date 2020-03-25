شويغو: القدرة القتالية للقوات المسلحة الروسية ازدادت بأكثر من الضعف منذ 2012

كشف وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، اليوم الأربعاء أن القدرة القتالية للقوات المسلحة الروسية زادت بأكثر من الضعف منذ عام 2012 ، مما سمح بالحفاظ على التكافؤ الاستراتيجي مع الناتو مع زيادة التهديدات العسكرية.