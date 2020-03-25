روسيا تعلن شفاء 29 مصابا بفيروس "كورونا"

أعلن مقرعمليات مكافحة فيروس كورونا في روسيا، اليوم الأربعاء، شفاء 29 مصابا بمرض (كوفيد 19) الناجم عن فيروس كورونا المستجد.

وجاء في بيان مقر العمليات: "غادر 5 أشخاص مستشفيات موسكو بعد تعافيهم من فيروس كورونا المستجد، خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية وبذلك يبلغ عدد المتعافين 29 شخصا".

ومن جهة أخرى، ارتفع عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في روسيا إلى 658 حالة بعد تسجيل 163 إصابة جديدة بالفيروس في 20 إقليما خلال 24 ساعة.

وجاء في بيان مقر عمليات مكافحة فيروس كورونا في روسيا، اليوم الأربعاء: "تم تسجيل 163 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في 20 إقليما روسيا خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية".

وأشار البيان إلى تسجيل 120 إصابة في العاصمة الروسية موسكو، بينما سجلت 6 إصابات في ضواحي موسكو.