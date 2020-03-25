الروبل الروسي يعزز نموه واليورو إلى ما دون 84 روبلا

عزز الروبل الروسي نموه في الدقائق الأولى من تداولات بورصة موسكو، اليوم الأربعاء، وسط استمرار ارتفاع الطلب على الأصول الخطرة، واليورو يتداول بالفعل عند مستوى ما دون 84 روبلا.