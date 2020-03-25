بالفيديو... طلب غريب من بيسكوف لعدم تعريض بوتين للخطر

انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي في روسيا مقطع فيديو للمتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، يطلب فيه من إحدى الممرضات إرسال الصور والفيديو المتعلق بالرئيس بوتين، أثناء زيارته إلى مشفى المصابين بفيروس كورونا، إليه وإتلاف الهاتف بأقصى سرعة بعد ذلك.

وأظهر المقطع طلب بيسكوف الذي قال للممرضة: أرسلي المحتوى عبر "التلغرام" لشخص باسم "ديما" وبعد ذلك تخلصي من الهاتف فورا".

Песков попросил сотрудницу больницы в посёлке Коммунарка снять Путина на специальный телефон и отправить единственному контакту — «Диме» в Telegram.



После этого сотрудница должна была «уничтожить» телефон, так как «не было времени ждать дезинфекции»https://t.co/oLM02JPUIG pic.twitter.com/N0OyaGl1fe — TJ (@tjournal) March 24, 2020

وقام أحد ممثلي وسائل الإعلام الروسية بسؤال المتحدث باسم الرئاسة الروسية عن هذا الإجراء والطلب الفوري من الممرضة فرد بيكسوف قائلا: "في هذه الظروف لا وقت لتعقيم الهاتف تحسبا للفيروس، لذلك لا يمكننا تعريض الرئيس للخطر بسبب هاتف فطلبنا التخلص منه مباشرة بعد التصوير".

وردا على سؤال حول سبب كونه الشخص الوحيد في الكمامة أثناء زيارة المستشفى قال بيسكوف: "لقد ارتديت هكذا بمبادرة فردية مني، هكذا أردت".

وأعلن المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ذهب إلى مستشفى مخصص للمصابين بفيروس كورونا في منطقة كوموناركا (موسكو) دون إجراءات أمنية إضافية.