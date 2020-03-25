السلطات الإماراتية تلغي السماح الصادر منها مسبقا لرحلة قادمة من موسكو إلى دبي

أعلنت شركة الطيران الروسية "بوبيدا"، اليوم الأربعاء، أن السلطات الإماراتية ألغت السماح الصادر منها مسبقا لرحلة قادمة من موسكو إلى مدينة دبي، حيث اضطرت الطائرة إلى الهبوط في مدينة محج قلعة الروسية بانتظار حل المسألة بين سلطات الدولتين.

وقالت المتحدثة باسم شركة الطيران الروسية "بوبيدا": علقت شركة الطيران بعض رحلاتها من موسكو إلى دبي بسبب القيود التي فرضتها السلطات الروسية وتم الاتفاق على تنفيذ أربع رحلات لإجلاء وإعادة الركاب المتبقين من الإمارات العربية المتحدة".

وأضافت المتحدثة قائلة: "اليوم تلقت الشركة خلال رحلة بين موسكو ودبي قرارا بإلغاء السماح الصادر مسبقا من قبل السلطات الإماراتية فاضطرت الطائرة إلى الهبوط في مدينة محج قلعة الروسية بانتظار حل المشكلة للحصول على تصريح جديد".

وتابعت قائلة "للمرة الأولى نواجه مشكلة سحب السماح، دون أي تفسير وننتظر الحل الممكن".

وقررت السلطات الإماراتية، تعليق جميع الرحلات الجوية للركاب والترانزيت من وإلى الدولة لمدة أسبوعين، على أن يكون القرار ساريا كإجراء احترازي لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد 19".