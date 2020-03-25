الكرملين يعلق على إمكانية إلغاء العرض العسكري في ذكرى النصر على الفاشية

أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الأربعاء، أن هناك مشاورات ومناقشة جدية لاحتمال إلغاء العرض العسكري في ذكرى يوم النصرعلى الفاشية في موسكو هذا العام.

وقال دميتري بيسكوف بهذا الصدد: "المسألة قيد المناقشة بالتأكيد، ولم يتم اتخاذ أية قرارات حتى الآن، كما أن التحضيرات مستمرة للاحتفال".

وأضاف قائلا: "القرار المناسب سيتخذ في الوقت المناسب وسيتم الإعلان إذا ما سيكون هناك عرض عسكري هذه السنة، أم لا".

ورد بيكسوف على سؤال بشأن إقامة عرض عسكري دون جمهور قائلا: "الوضع يجبرنا على أن نكون مرنين، لذا يجب ألا نتحدث عن ما هو ممكن الآن".

وأشار بيسكوف إلى أنه "من الضروري القيام بكل شيء بطريقة تجعلنا نشيد ببطولة شعبنا وبلدنا العظيم، ومن ناحية أخرى أن لا نعرض صحة الناس للخطر".

هذا وقررت السلطات الروسية في وقت سابق، إلغاء المنتدى الاقتصادي الروسي في مدينة سوتشي، ثم منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي بسبب انتشار فيروس كورونا.