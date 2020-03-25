بيسكوف: بوتين يشعر أنه بخير بعد زيارته للمشفى المخصص لمرضى كورونا

أكد المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الذي زار مستشفى في كوموناركا (موسكو الجديدة) يوم أمس الثلاثاء، حيث يوجد مركز الحجر الصحي للمصابين بفيروس كورونا، يشعر بأنه بصحة جيدة.

وأكد بيسكوف في رده على الصحفيين اليوم الأربعاء أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يشعر بأنه بخير بعد زيارته إلى المشفى المخصص للمصابين بفيروس كورونا في منطقة كوموناركا في موسكو يوم أمس الثلاثاء.

وحول سؤال عن سبب مصافحة الرئيس بوتين لرئيس الأطباء في المشفى باليد خلافا لتوصيات الخبراء، أجاب بيسكوف: "لا أعرف. لا أستطيع أن أشرح لك. الرئيس يصافح محاوريه، وهو يواصل فعل ذلك، بالطبع مع كل الاحتياطات وإجراءات التعقيم".

وتقدم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى رئيس أطباء مستشفى في منطقة كوموناركا بموسكو خصص للمصابين بفيروس كورونا المستجد، بالشكر على تنظيم العمل.

وكان المتحدث باسم الكرملين، أكد يوم أمس الثلاثاء أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ذهب إلى مستشفى مخصص للمصابين بفيروس كورونا في منطقة كوموناركا (موسكو) دون إجراءات أمنية إضافية.

وقال بيسكوف "قرر بوتين بنفسه الذهاب إلى كوموناركا، ذهب دون استعداد ودون أية تدابير أمنية".

وكانت منظمة الصحة العالمية، قد صنفت يوم 11 آذار/ مارس 2020، تفشي وباء كورونا المستجد جائحة.