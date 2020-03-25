بوتين يصدر أمرا للتحقق من جاهزية الجيش الروسي لمحاربة فيروس كورونا

صرح وزير الدفاع الروسي الجنرال سيرغي شويغو، أنه اعتبارا من 25 مارس/ آذار، بقرار من القائد الأعلى للقوات المسلحة الروسية، رئيس روسيا الاتحادية فلاديمير بوتين، سيتم التحقق من استعداد الجيش لحل المشكلات المرتبطة بفيروس كورونا.

وقال شويغو: "سيجري التحقق من جودة إدارة القيادة العسكرية والاتصالات بين وحدات الجيش في المقاطعات العسكرية الغربية والوسطى، والقوات الجوية الروسية، وقوات الصواريخ الاستراتيجية، ووحدات مكتب سلامة القوات الكيميائية الروسية، والقوات الهندسية، ومنظمات الدعم الطبي الفردية".

وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان "الغرض من الكشف هو زيادة مستوى استعداد الوحدات لحل مهام مكافحة عدوى فيروس كورونا، إن لزم الأمر".

في سياق آخر، كشف وزير الدفاع الروسي، أن القدرة القتالية للقوات المسلحة الروسية ازدادت بأكثر من الضعف منذ عام 2012، ما سمح بالحفاظ على التكافؤ الاستراتيجي مع الناتو مع زيادة التهديدات العسكرية.

كما أعلنت وزارة الدفاع الروسية، سابقا، أن موسكو أرسلت إلى إيطاليا مختبرا واحدا، و20 آلة تعقيم و66 مختصا من إجمالي 20 ألف مختص، وهو ما لا يؤثر على قدرات القوات أثناء تنفيذ المهام داخل البلاد.

وارتفع عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد 19" في روسيا إلى 658 حالة، بعد تسجيل 163 إصابة جديدة بالفيروس في 20 إقليما خلال 24 ساعة.