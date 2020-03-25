السياحة في زمن "كورونا"... 45 ألف سائح روسي عالقون في الخارج

أعلنت المديرة التنفيذية لرابطة منظمي الرحلات السياحية الروسية ("أتور")، مايا لوميدزه، اليوم الأربعاء، أن نحو 45 ألف سائح روسي يتواجدون في الخارج الآن في جميع أنحاء العالم.

موسكو - سبوتنيك. وقالت لوميدزه، في كلمة لها خلال إيجاز: "الحدود مقفلة. كيف يكافح منظمو الرحلات الفيروس التاجي".

وأضافت "كان حوالي 90 ألف سائح روسي في الخارج في بداية الأسبوع. بقي الآن عدد أقل بكثير هناك. حوالي النصف".

هذا ووسط انتشار فيروس "كوفيد-19" في العالم، أوصت وكالة السياحة الروسية "روستوريزم" السياح الروس بالامتناع مؤقتاً عن السفر خارج روسيا حتى تطبيع الحالة الوبائية المتعلقة بتفشي فيروس "كورونا".

وفقا للوكالة، يعود معظم السياح الروس من بلدان جنوب شرق آسيا ومنطقة البحر الكاريبي وتركيا.

وارتفع عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في روسيا إلى 658 حالة بعد تسجيل 163 إصابة جديدة بالفيروس في 20 إقليما خلال 24 ساعة.

وجاء في بيان لغرفة عمليات مكافحة فيروس كورونا في روسيا، اليوم الأربعاء:"تم تسجيل 163 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في 20 إقليما روسيا خلال الأربع وعشرين الساعة الماضية".

وأشار البيان إلى تسجيل 120 إصابة في العاصمة الروسية موسكو، بينما سجلت 6 إصابات في ضواحي موسكو.

وجاء في بيان لغرفة العمليات في وقت سابق من اليوم أن "خمسة أشخاص غادروا مستشفيات موسكو بعد أن تماثلوا للشفاء من فيروس كورونا المستجد، خلال الأربع وعشرين الساعة الماضية... وبذلك يبلغ عدد المتعافين 29 شخصا".