تحطم طائرة تدريب روسية جنوب غربي البلاد ومصرع قائدها

وأصدرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، بيانا جاء فيه،:

"في الخامس والعشرين من شهر آذار/مارس، في الساعة 16:0، تحطمت طائرة مقاتلة من طراز "إل-39" أثناء قيامها بمهمة تدريبية في إقليم كراسنودار بقيادة أحد طلاب السنة الرابعة في معهد الطيران الحربي. ووفقا للبيانات الأولية، فقد لقي الطيار مصرعه".

وأفاد الجيش أن الرحلة تمت بدون ذخيرة. وتم إرسال متخصصين من خدمة البحث والإنقاذ إلى موقع التحطم.

تم تصميم طائرة التدريب "إل 39" لتدريب أفراد الطيران. ومع استخدام بعض التعديلات تصبح كطائرات هجومية خفيفة ومقاتلات.