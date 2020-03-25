وفاة شخصين مسنين أصيبا بفيروس كورونا المستجد في موسكو

توفي مريضان مسنان مصابان بفيروس كورونا المستجد في موسكو، كانا يعانيان من الالتهاب الرئوي ومن أمراض مصاحبة، وفقًا لمقر عمليات مكافحة كورونا.

موسكو - سبوتنيك. وقال المقر في بيان:

"توفى مريضان مسنّان مصابان بفيروس كورونا المستجد في موسكو. المريضان تتراوح أعمارهما بين 88 و73 عامًا. بالإضافة إلى ذلك، تم التأكد من إصابتهما بالالتهاب الرئوي وما يصاحب ذلك من أمراض".

وارتفع اليوم عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في روسيا إلى 658 حالة بعد تسجيل 163 إصابة جديدة بالفيروس في 20 إقليما خلال 24 ساعة.

وجاء في بيان لغرفة عمليات مكافحة فيروس كورونا في روسيا، اليوم الأربعاء: "تم تسجيل 163 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في 20 إقليما روسيا خلال الأربع وعشرين الساعة الماضية".

وأشار البيان إلى تسجيل 120 إصابة في العاصمة الروسية موسكو، بينما سجلت 6 إصابات في ضواحي موسكو.