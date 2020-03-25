تحطم مقاتلة روسية "سو-27" في البحر الأسود

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، عن تحطم مقاتلة روسية من طراز "سو-27" في مياه البحر الأسود، وذلك أثناء قيامها بطلعة مجدولة.

وجاء في بيان للوزارة: "اختفت مقاتلة من طراز "سو-27" من الرادار في 25 مارس حوالي الساعة 20.10 (في التوقيت المحلي) في البحر الأسود، وذلك على بعد 50 كم من فيودوسيا أثناء قيامها بطلعة جوية مجدولة. وفي الساعة 20.11 تم تسجيل إشارة لحالة الطوارئ في المنطقة".

ووفقا للوزارة، تم إرسال قوات ووسائل بحث وإنقاذ من المنطقة الجنوبية العسكرية للقيام بأعمال البحث والإنقاذ، وتضمنت طائرة "آن 26" وطائرة هليكوبتر مي 8".

وأضافت الوزارة: "وفقا للبيانات الأولية، تحطمت الطائرة في البحر"، مشيرة إلى أن عملية البحث في المنطقة معقدة للغاية بسبب الظروف الجوية الصعبة.

ويشار إلى أنه تم إرسال أيضا سفينة مضادة للغواصات تابعة لأسطول البحر الأسود وبعض السفن المدنية إلى مكان الحادثة للمشاركة في عملية البحث وإنقاذ الطيار.