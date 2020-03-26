غرامات مالية وسجن... روسيا تستعد لمعاقبة مخالفي الحجر الصحي

تتجه الحكومة الروسية لإجراء عدد من التعديلات على قانون الجرائم الإدارية، من أجل معاقبة الأفراد والشركات الذين يخالفون قواعد الامتثال للإجراءات الحكومية في مكافحة انتشار فيروس "كورونا".

أكد رئيس مجلس الوزراء الروسي، ميخائيل ميشوستين، أن الحاجة إلى اتخاذ تدابير لمكافحة عدوى فيروس "كورونا" "واضحة لكل من هو مسؤول عن الوضع".

مضيفا في اجتماع الحكومة اليوم "لدينا أغلبية مطلقة مؤيدون، لكن للأسف، هناك أشخاص يبدون تهورا نادرا، وهذا يتعلق بسلامة الآخرين وحتى صحتهم".

هذا وتم عرض مشروع قانون جديد في مجلس الدوما، لتشديد المسؤولية عن عدم الامتثال للحجر الصحي، اعتمادا على الظروف والعواقب، وسيواجه المخالف غرامة من نصف مليون إلى مليوني روبل (6500-26000 دولار)، أو السجن لعدة سنوات، قد تصل لسبع سنوات.

هذا وأعلن مقر عمليات مكافحة فيروس كورونا المستجد في روسيا، اليوم الخميس، تسجيل 182 إصابة جديدة بالفيروس في 18 إقليماً من أقاليم البلاد، من بينهم 136 إصابة في العاصمة موسكو ليبلغ عدد الإصابات الإجمالي 840 إصابة، في 56 إقليماً.