شويغو: وزارة الدفاع الروسية تبني 16 مركزا لمكافحة العدوى في روسيا حتى منتصف مايو

أعلن وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، اليوم الخميس، إن وزارة الدفاع الروسية تبني 16 مركزا لمكافحة عدوى فيروس كورونا الجديد في روسيا حتى منتصف مايو/ أيار المقبل.

وأشار شويغو خلال جلسة الحكومة، اليوم الخميس، إلى أنه من المقرر القيام بالبناء على مرحلتين، المرحلة الأولى حتى 30 نيسان/ أبريل، وتشمل 8 مراكز في عدد من الأقاليم الروسية، والانتهاء من المرحلة الثانية قبل الـ 15 من شهر أيار/ مايو ببناء 8 مراكز أخرى.

وأعلنت غرفة عمليات مكافحة فيروس كورونا المستجد (المسبب لمرض كوفيد-19) في روسيا، في وقت سابق، تسجيل 182 إصابة جديدة بالفيروس في 18 إقليماً من أقاليم البلاد، من بينهم 136 إصابة في العاصمة موسكو ليبلغ عدد الإصابات الإجمالي 840 إصابة، في 56 إقليماً.

وصرح وزير الدفاع الروسي الجنرال سيرغي شويغو، أنه اعتبارا من 25 مارس/ آذار، بقرار من القائد الأعلى للقوات المسلحة الروسية، رئيس روسيا الاتحادية فلاديمير بوتين، سيتم التحقق من استعداد الجيش لحل المشكلات المرتبطة بفيروس كورونا.

وصنفت منظمة الصحة العالمية، يوم 11 مارس/ آذار، فيروس كورونا وباء عالميا، مؤكدة أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة، معربة عن قلقها من احتمال تزايد المصابين بشكل كبير.

وبلغت آخر إحصائيات العدد الإجمالي للمصابين بفيروس كورونا في جميع أنحاء العالم قرابة 475 ألف شخصا ، كما تجاوز عدد الوفيات حوالي 21 ألفا، وبلغ عدد المتعافين قرابة 115 ألف شخص.