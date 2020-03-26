الإمارات تصدر تصاريح لشركات الطيران الروسية لإجلاء السياح الروس

أعلن مصدر في الحكومة الإماراتية، اليوم الخميس، أن سلطات الإمارات أصدرت تصاريح لشركات الطيران الروسية بإخراج السياح الروس بأقرب وقت ممكن.

وقال المصدر لوكالة "سبوتنيك": "لم تستطع الخطوط الجوية الروسية الهبوط في الإمارات العربية المتحدة بسبب عدم وجود التصاريح ذات الصلة، ولكن الآن تم حل هذه المشكلة، وتم إصدار التصاريح، ونتوقع وصول طائرات الخطوط الجوية الروسية لإجلاء السياح في المستقبل القريب".

وأفادت شركات الطيران الروسية، في وقت سابق، أن السلطات الإماراتية لم تمنحها إذنًا للقيام برحلات جوية إلى الإمارات لإعادة سياح روس من دبي إلى روسيا.

وأوقفت دولة الإمارات العربية المتحدة، على خلفية انتشار جائحة فيروس كورنا، الاتصالات الجوية مع جميع البلدان في 25 آذار/ مارس، باستثناء رحلات الإجلاء للمواطنين الأجانب.

وأعلن مقر عمليات مكافحة فيروس كورونا المستجد في روسيا، اليوم الخميس، تسجيل 182 إصابة جديدة بالفيروس في 18 إقليماً من أقاليم البلاد، من بينهم 136 إصابة في العاصمة موسكو ليبلغ عدد الإصابات الإجمالي 840 إصابة، في 56 إقليماً.