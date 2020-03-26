بيسكوف عن "كورونا": يجب على روسيا الاستعداد لأسوأ سيناريو

قال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، اليوم الخميس، إنه يأمل أن تتجنب روسيا مخاطر انتشار فيروس كورونا المستجد، مشيرا في الوقت نفسه إلى أهمية أن تكون الدولة مستعدة لأسوأ سيناريو.

وأضاف بيسكوف للصحفيين "ليس لدينا وباء بحكم الأمر الواقع حتى الآن".

وتابع "نأمل أن نتمكن من تجنبه".

واستطرد "لكن عندما كنت في المستشفى في كوموناركا (موسكو الجديدة)، أطلع كبير الأطباء بوتين على سيناريوهات مختلفة".

وأوضح "على أي حال، فإن الدولة واستناداً إلى حقيقة أنه بغض النظر عن الوضع الحالي، وإلى أي مدى يمكن أن يسوء، وعلى الرغم من كوننا نواجه تفشي وباء كورونا بكل السبل الممكنة منذ البداية، ما زلنا بحاجة إلى الاستعداد لأسوأ سيناريو، حتى تكون سعيدا في وقت لاحق على أفضل وجه، كما قال الطبيب".

وأعلنت غرفة عمليات مكافحة فيروس كورونا المستجد في روسيا، اليوم الخميس، عن ارتفاع عدد الإصابات في روسيا، ليبلغ 840 إصابة بفيروس كورونا.

وأعلنت الحكومة الروسية، اليوم، تعليق جميع الرحلات الجوية من وإلى البلاد اعتبارا من الجمعة 27 مارس/آذار، باستثناء الرحلات المخصصة لإجلاء المواطنين الروس إلى أرض الوطن.

وأعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أمس الأربعاء، أن الوضع مع فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في العالم يتطور بشكل حاد، والاقتصاد العالمي بأكمله يتعرض لهجمة، ومن المتوقع بالفعل حدوث كساد اقتصادي.

وقال بوتين في كلمة مخاطبا الشعب الروسي: "نرى مدى حدة تطور الوضع مع فيروس كورونا المستجد في العالم. فعدد الحالات مستمر بالازدياد في كثير من البلدان. لقد تضرر الاقتصاد العالمي بأكمله من المتوقع أن ينخفض بالفعل".

وأضاف بوتين بهذا الصدد: "يجب أن نعي جميعا أن روسيا بسبب موقعها الجغرافي لا يمكنها أن تجنب نفسها التهديد، بالقرب من حدودنا توجد دول متأثرة بالفعل بهذا الفيروس، ومن المستحيل منع تفشيه بشكل كامل".

كما أعلن بوتين عن عطلة مدفوعة الأجر كل الأسبوع المقبل، مؤكدا أن جميع القطاعات الحيوية في البلاد ستواصل عملها، بما فيها المواصلات، وهيئات السلطة والرعاية الصحية، بالإضافة إلى الصيدليات، والمتاجر، والمؤسسات المصرفية والمالية.