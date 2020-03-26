تسجيل
11:36 GMT26 مارس/ آذار 2020
مباشر
    بحث
    دميتري بيسكوف

    بيسكوف عن "كورونا": يجب على روسيا الاستعداد لأسوأ سيناريو

    © Sputnik . Aleksei Kudenko
    روسيا
    انسخ الرابط
    الموضوع:
    "كورونا" في روسيا (87)
    0 20
    تابعنا عبر
    Sputnik
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/russia/202003261044978214-%D8%A8%D9%8A%D8%B3%D9%83%D9%88%D9%81-%D8%B9%D9%86-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D9%8A%D8%AC%D8%A8-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D9%84%D8%A3%D8%B3%D9%88%D8%A3-%D8%B3%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D9%88/

    قال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، اليوم الخميس، إنه يأمل أن تتجنب روسيا مخاطر انتشار فيروس كورونا المستجد، مشيرا في الوقت نفسه إلى أهمية أن تكون الدولة مستعدة لأسوأ سيناريو.

    وأضاف بيسكوف للصحفيين "ليس لدينا وباء بحكم الأمر الواقع حتى الآن".

    وتابع "نأمل أن نتمكن من تجنبه".

    واستطرد "لكن عندما كنت في المستشفى في كوموناركا (موسكو الجديدة)، أطلع كبير الأطباء بوتين على سيناريوهات مختلفة".

    وأوضح "على أي حال، فإن الدولة واستناداً إلى حقيقة أنه بغض النظر عن الوضع الحالي، وإلى أي مدى يمكن أن يسوء، وعلى الرغم من كوننا نواجه تفشي وباء كورونا بكل السبل الممكنة منذ البداية، ما زلنا بحاجة إلى الاستعداد لأسوأ سيناريو، حتى تكون سعيدا في وقت لاحق على أفضل وجه، كما قال الطبيب".

    وأعلنت غرفة عمليات مكافحة فيروس كورونا المستجد في روسيا، اليوم الخميس، عن ارتفاع عدد الإصابات في روسيا، ليبلغ 840 إصابة بفيروس كورونا.

    وأعلنت الحكومة الروسية، اليوم، تعليق جميع الرحلات الجوية من وإلى البلاد اعتبارا من الجمعة 27 مارس/آذار، باستثناء الرحلات المخصصة لإجلاء المواطنين الروس إلى أرض الوطن.

    وأعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أمس الأربعاء، أن الوضع مع فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في العالم يتطور بشكل حاد، والاقتصاد العالمي بأكمله يتعرض لهجمة، ومن المتوقع بالفعل حدوث كساد اقتصادي.

    وقال بوتين في كلمة مخاطبا الشعب الروسي: "نرى مدى حدة تطور الوضع مع فيروس كورونا المستجد في العالم. فعدد الحالات مستمر بالازدياد في كثير من البلدان. لقد تضرر الاقتصاد العالمي بأكمله من المتوقع أن ينخفض بالفعل".

    وأضاف بوتين بهذا الصدد: "يجب أن نعي جميعا أن روسيا بسبب موقعها الجغرافي لا يمكنها أن تجنب نفسها التهديد، بالقرب من حدودنا توجد دول متأثرة بالفعل بهذا الفيروس، ومن المستحيل منع تفشيه بشكل كامل".

    كما أعلن بوتين عن عطلة مدفوعة الأجر كل الأسبوع المقبل، مؤكدا أن جميع القطاعات الحيوية في البلاد ستواصل عملها، بما فيها المواصلات، وهيئات السلطة والرعاية الصحية، بالإضافة إلى الصيدليات، والمتاجر، والمؤسسات المصرفية والمالية.

    الموضوع:
    "كورونا" في روسيا (87)

    انظر أيضا:

    غرامات مالية وسجن... روسيا تستعد لمعاقبة مخالفي الحجر الصحي
    تغيير شعارات وكالة "روسيا سيغودنيا" بسبب تفشي فيروس كورونا
    روسيا تعلق الرحلات الجوية من وإلى داخل البلاد
    شويغو: وزارة الدفاع الروسية تبني 16 مركزا لمكافحة العدوى في روسيا حتى منتصف مايو
    روسيا تقترب من إنهاء التجارب الخاصة بمنظومة "إس 500" الصاروخية الجديدة
    الكلمات الدلالية:
    أخبار روسيا, بيسكوف, فيروس كورونا, الكرملين, روسيا
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    الرئيس فلاديمير بوتين يزور مستشفى كوموناركا، المخصص لاستقبال المصابين بـكورونا، موسكو، 24 مارس 2020
    متحديا "كورونا"... بوتين يزور مستشفى للمصابين بـ"كوفيد-19"
    الولايات المتحدة تؤكد من جديد فرصة التحالف النفطي مع السعودية
    الولايات المتحدة تؤكد من جديد فرصة "التحالف النفطي" مع السعودية
    أكبر مصدرين ومستوردين للأسحلة في العقد الأخير
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك