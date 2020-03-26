بوتين: كلما كانت التدابير المتخذة لمكافحة فيروس كورونا أكثر صرامة سنتخلص من الفيروس بشكل أسرع

شدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، على ضرورة أن تكون التدابير المتخذة لمكافحة فيروس كورونا صارمة وفعالة، مشيرا إلى أن ذلك سيساهم في التخلص من الفيروس بشكل أسرع.

وقال بوتين خلال لقائه مع رجال الأعمال: "هذه إلاجراءات القسرية مؤقتة. لكنها لن تطول إذا كانت التدابير المتخذة أكثر فاعلية وصرامة... لأنها ستساهم في التخلص من الفيروس بشكل أسرع"، مشيرا إلى أن الوضع المتعلق بفيروس كورونا سيتغير نحو الأفضل لكن المسألة هي مسألة وقت.

كما أعلن بوتين أن المهمة الكبرى في روسيا هي الحفاظ على صحة وحياة المواطنين، لكن من أجل ذلك هناك حاجة إلى موارد اقتصادية، لافتا إلى أن هناك مشكلتان تؤثران على الوضع: انهيار سوق النفط والطاقة، وتفشي فيروس كورونا.

وقال بوتين: "لذلك، علينا العمل فورا في عدة اتجاهات. بالطبع، المهمة الكبرى، هي الحفاظ على صحة وحياة مواطنينا. لكن من الواضح أيضا، أنه إذا انهار الاقتصاد فلن تكون هناك موارد لتنفيذ هذه المهمة. كل الأمور في الحياة مرتبطة ببعضها".

ومن جانبها صرحت ممثلة منظمة الصحة العالمية، ميليتا فوينوفيتش، بأن الإجراءات التي اتخذتها روسيا لمحاربة تفشي فيروس كورونا، رائعة وتقدمت على الجميع بجهوزيتها لمكافحته.

وأعلنت غرفة عمليات مكافحة فيروس كورونا المستجد في روسيا، اليوم الخميس، عن ارتفاع عدد الإصابات في روسيا، ليبلغ 840 إصابة بفيروس كورونا.