الصحة العالمية: إجراءات روسيا لمكافحة كورونا رائعة وتقدمت على الجميع

صرحت ممثلة منظمة الصحة العالمية، ميليتا فوينوفيتش، بأن الإجراءات التي اتخذتها روسيا لمحاربة تفشي فيروس كورونا، رائعة وتقدمت على الجميع بجهوزيتها لمكافحته.

وأضافت فوينوفيتش في مؤتمر صحفي، في موسكو "إن الإجراءات التي تستخدمها روسيا منذ اليوم الأول عندما تلقت منظمة الصحة العالمية إخطارا من الصين بوجود فيروس جديد، كانت رائعة، لأنها ليست مجرد إجراء واحدا، بل مجموعة كاملة، وهي آخذة في التوسع".

ووفقا لها، تتوافق التوصيات التي تقدمها منظمة الصحة العالمية إلى جميع دول العالم بشأن فيروس "كورونا" واستراتيجية روسيا بشأن هذه القضية.

وشدد ممثل منظمة الصحة العالمية على أن "روسيا تتقدم عمليا على الإصابة بتأهبها. هذا هو الترصد والعزلة الذاتية في نفس الوقت... روسيا متقدمة بخطوة على الوباء، ونأمل أن يستمر المستوى الحالي للنمو البطيء في الإصابة بفيروس كورونا".