روسيا تسجل 182 إصابة جديدة بكورونا ليصل الإجمالي إلى 840 حالة

أعلنت غرفة عمليات مكافحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في روسيا، تسجيل 182 إصابة جديدة بالفيروس في 18 إقليماً من أقاليم البلاد، من بينهم 136 إصابة في العاصمة موسكو ليبلغ عدد الإصابات الإجمالي 840 إصابة، في 56 إقليماً.

موسكو - سبوتنيك. وجاء في بيان لغرفة العمليات، اليوم الخميس: "تم خلال الـ 24 الساعة الماضية، تسجيل 182 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في روسيا في 18 إقليماً".

وأشار البيان إلى ارتفاع عدد الإصابات في روسيا، ليبلغ 840 إصابة بفيروس كورونا في الوقت الراهن، موضحا أن "9 أشخاص غادروا المستشفى خلال الـ 24 الساعة الماضية، بعد تعافيهم من الفيروس... بذلك يبلغ إجمالي الذين تماثلوا الشفاء من الفيروس 38 شخصا".

كما تم الإعلان عن حالتي وفاة من مدينة موسكو بسبب فيروس كورونا.

وصنفت منظمة الصحة العالمية، في 11 آذار/مارس الجاري، فيروس "كورونا" وباء عالميا، مؤكدة أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة عبر الحدود الدولية.

وأجبر الوباء العديد من دول العالم، وعلى رأسها دول كبيرة بإمكانياتها وعدد سكانها، على اتخاذ إجراءات استثنائية في بلادها، تنوعت من حظر الطيران إلى إعلان منع التجول وعزل مناطق بكاملها، وحتى إغلاق دور العبادة، لمنع تفشي العدوى القاتلة.