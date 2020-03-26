بوتين: روسيا يمكنها القضاء على فيروس كورونا في أقل من 3 أشهر

موسكو- سبوتنيك. وقال بوتين في تصريح خلال لقائه رجال الأعمال: "يتوقع زميلنا أننا سنتغلب على الفيروس التاجي خلال شهرين أو ثلاثة. هذه توقعات جيدة. بعض الدول تقول إن الحرب معه ستكون طويلة جداً. لكن عندما سنخرج حقًا من هذا الوضع، وسنخرج بالتأكيد ، آمل حتى في وقت أبكر مما قلته شهرين إلى ثلاثة أشهر".

في غضون ذلك، أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أن الكرملين يأمل بأن تتجنب روسيا ذروة تفشي وباء فيروس كورونا المستجد، ولكن يتعين على الدولة أن تكون مستعدة لأسوأ سيناريو.

وقال بيسكوف في مؤتمر صحفي" في واقع الأمر ليس لدينا وباء في الوقت الراهن. ونأمل بأن لا يكون، وأن نتمكن من تجنبه. ولكن ربما تتذكرون أنه أثناء تواجد الرئيس في مستشفى كوموناركا، أخبر كبير أطباء المستشفى بوتين بسيناريوهات مختلفة. وعلى أية حال، تنطلق الدولة من أنه بغض النظر عن مدى مواتية الوضع للظروف، في الخط الأمامي لمكافحة فيروس كورونا المستجد، فلا يزال من الضروري أن نكون مستعدين لأسوأ السيناريوهات، من أجل أن نبتهج بعد ذلك بالأفضل، كما قال الطبيب".

هذا و أكدت غرفة عمليات مكافحة فيروس كورونا في روسيا، في وقت سابق من اليوم، تسجيل 182 إصابة جديدة بالفيروس في 18 إقليماً من أقاليم البلاد، من بينهم 136 إصابة في العاصمة موسكو ليبلغ عدد الإصابات الإجمالي 840 إصابة، في 56 إقليماً.

يتبع...