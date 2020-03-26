بوتين يعتزم إجراء اتصال هاتفي مع ماكرون اليوم

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن عزمه إجراء اتصال هاتفي، اليوم الخميس، مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون.

وقال بوتين، اليوم الخميس، خلال لقائه برجال الأعمال: "أنا على اتصال بالزميل الفرنسي، يجب أن أتحدث إليه".

يتبع...