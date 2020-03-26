بالفيديو... بوتين يحضر قمة العشرين الافتراضية من مكتبه

حضر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، أول قمة افتراضية لـمجموعة العشرين من مكتبه في ضواحي موسكو، أمام شاشة كبيرة ممسكا بمجلد أحمر وجهاز الترجمة الفورية.

ويشارك بوتين في قمة زعماء مجموعة العشرين، التي تعقد عبر تقنية الفيديو في مقر نوفو أوغاريوفو بالقرب من موسكو في جلسة مغلقة ليس لها وقت محدد.

— RT на русском (@RT_russian) March 26, 2020

وأحضر بوتين معه مجلدا أحمر اللون عند دخوله مكتبه، وجلس إلى مكتبه حيث توجد شاشة كبيرة وكوب من الشاي وجهاز الترجمة الفورية .

كما يحضر المؤتمر أيضا، وعبر اتصال الفيديو، مبعوثة روسيا إلى مجموعة "العشرين"، سفيتلانا لوكاش، ووزير المالية أنطون سيلوانوف.

واستعرض بوتين قبيل الاجتماع الأوراق التي تم إحضارها إضافة إلى القرطاسية وجهاز الترجمة الفورية المخصص للمؤتمرات الدولية، إضافة إلى المايكروفونات الكبيرة.

وقال المتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكون في مؤتمر صحفي إن "قادة مجموعة العشرين لا يخططون لمناقشة الوضع في سوق النفط ، لكنهم على الأرجح سوف يتطرقون إلى عواقب وباء الفيروس التاجي على الاقتصاد العالمي" كما حدد أن القمة ستكون مغلقة تماما أمام الصحافة بناء على اختيار البلد المضيف.

وانتقلت رئاسة مجموعة العشرين هذ العام إلى المملكة العربية السعودية، وبادرت الرياض بإطلاق القمة الطارئة عبر الإنترنت على خلفية جائحة الفيروس التاجي العالمي كوفيد-19، ومن المتوقع أن يتبنى قادة "العشرين" وثيقة تحدد خطة العمل لمكافحة فيروس كورونا المستجد.