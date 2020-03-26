الكرملين: بوتين وماكرون يناقشان إمكانية التعاون في مكافحة فيروس كورونا

أعلن الكرملين، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ناقش مع نظيره الفرنسي، إيمانويل ماكرون، إمكانية التعاون داخل مجلس الأمن بشأن مكافحة فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد-19"

موسكو - سبوتنيك . وجاء في بيان الكرملين، اليوم الخميس، أنه خلال الاتصال الهاتفي بين الرئيسين ""تم تبادل وجهات النظر حول الوضع بشأن جائحة فيروس كورونا" وذلك قبيل القمة الطارئة لمجموعة العشرين الافتراضية، التي تترأسها الرياض لمناقشة سبل مكافحة جائحة كورونا والحد من تأثيرها الإنساني والاقتصادي.

وحسب البيان تحدث بوتين وماكرون عن التدابير التي تم إدخالها في روسيا وفرنسا لمواجهة انتشار هذه العدوى وتقليل العواقب الاجتماعية والاقتصادية السلبية. وأكدا على المزيد من التنسيق بشأن عودة مواطني البلدين إلى وطنهم، وضمان ظروف نقل الإمدادات والمعدات الطبية".

بالإضافة إلى ذلك، وفي سياق مكافحة مشتركة ضد الفيروس، تمت مناقشة التعاون المحتمل داخل مجلس الأمن الدولي.

ووفقا لمنظمي قمة مجموعة العشرين الافتراضية، فإن قادة إسبانيا والأردن وسنغافورة وسويسرا، إلى جانب ممثلين عن تسع منظمات دولية، سينضمون إلى الاجتماع الافتراضي.