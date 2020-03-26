بوتين: من المهم إنشاء ممرات خضراء خالية من الحروب التجارية والعقوبات

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال مشاركته في أعمال قمة العشرين الافتراضية حول فيروس كورونا، إنه من الضروري إنشاء ممرات خضراء خالية من الحروب التجارية والعقوبات.

وقال بوتين في قمة مجموعة العشرين الافتراضية حول فيروس كورونا، اليوم الخميس: "لقد قيل الكثير الآن عن الحاجة إلى توفير سلاسل الإمداد. وهذا أمر هام بالطبع، ولكن هناك أمر ليس بأقل أهمية، أثناء الأزمة، إلا وهو إنشاء ما يسمى بالممرات الخضراء اللازمة للإمدادات المتبادلة من الأدوية والأغذية والمعدات والتكنولوجيا، بعيداً من الحروب التجارية والعقوبات".

كما أكد بوتين في كلمته على ضرورة حظر القيود على السلع والمعاملات المالية على خلفية وباء كورونا المستجد لأنها قضية إنسانية" من الناحية المثالية ، يجب علينا فرض حظر مشترك على القيود المفروضة على السلع الأساسية ، وكذلك على المعاملات المالية لشراءها. وفي البداية، أنا أتحدث عن البلدان الأكثر معاناة من هذا الوباء. في النهاية هذه قضية تتعلق بحياة الناس، إنها قضية إنسانية بحتة ، نحتاج إلى تنظيف هذه القضايا من جميع القراصنة السياسيين".

وأضاف أنه على الدول أن تتصرف حالياً وفق مبدأ " كل من همه نفسه"، مؤكدا أن الأزمة ستترك بصماتها حتما على التنمية العالمية، وقال "إن الأزمة الحالية سوف تترك حتما بصمة على التنمية العالمية ولفترة طويلة، لذلك لا يمكننا بالتأكيد التصرف على أساس مبدأ" كل من همه نفسه" وهذا ما قاله زملاؤنا كثيراً، وأنا أتفق تماما مع هذا الطرح".

وأشار بوتين إلى أن البحوث المشتركة لجميع دول مجموعة العشرين ستسرع بشكل كبير في تطوير لقاحات للفيروس التاجي.

في غضون ذلك، اتفقت دول مجموعة دول العشرين على توسيع صلاحيات منظمة الصحة العالمية في التنسيق لمكافحة انتشار فيروس كورونا.

وجاء في البيان الختامي لقمة مجموعة دول العشرين: "ندعم منظمة الصحة العالمية دعما كاملا ونلتزم بتعزيز صلاحياتها في التنسيق للمكافحة الدولية للوباء، بما في ذلك حماية الأطقم الطبية العاملة ونقل الأدوية، وخصوصا أدوات الفحص واللقاحات".