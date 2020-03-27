شفاء 3 مصابين بفيروس "كورونا" في موسكو

صرحت نائب عمدة العاصمة الروسية موسكو، أناستازيا راكوفا، بأنه تم شفاء 3 مرضى أصيبوا بفيروس "كورونا"، وقد خرجوا من المشفى الخاص لمكافحة هذا الفيروس.

أضافت راكوفا بأن المصابين الثلاث قد تعافوا بشكل تام من المرض وتم إخراجهم من المستشفى.

هذا وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يوم أمس، بأن موسكو قادرة على القضاء على فيروس كورونا في أقل من 3 أشهر.

مشددا على ضرورة أن تكون التدابير المتخذة لمكافحة فيروس كورونا صارمة وفعالة، مشيرا إلى أن ذلك سيساهم في التخلص من الفيروس بشكل أسرع.

هذا وأكدت غرفة عمليات مكافحة فيروس كورونا في روسيا، في وقت سابق من يوم أمس الخميس، تسجيل 182 إصابة جديدة بالفيروس في 18 إقليماً من أقاليم البلاد، من بينهم 136 إصابة في العاصمة موسكو ليبلغ عدد الإصابات الإجمالي 840 إصابة، في 56 إقليماً.

هذا وصنفت منظمة الصحة العالمية، في 11 آذار/مارس الجاري، فيروس "كورونا" الذي ظهر بالصين أواخر العام الماضي، وباء عالميا، مؤكدة أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة عبر الحدود الدولية.

وأجبر الوباء العديد من دول العالم، وعلى رأسها دول كبيرة بإمكانياتها وعدد سكانها، على اتخاذ إجراءات استثنائية في بلادها، تنوعت من حظر الطيران إلى إعلان منع التجول وعزل مناطق بكاملها، وحتى إغلاق دور العبادة، لمنع تفشي العدوى القاتلة.