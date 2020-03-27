هيئة حماية المستهلك الروسية: سيتم تسجيل اختبار جديد للكشف عن فيروس كورونا

أعلنت رئيسة هيئة حماية المستهلك الروسية، آنا بوبوفا أنه سيتم تسجيل اختبار جديد للكشف عن فيروس كورونا سيساعد في تحديد الأشخاص الذين اكتسبوا مناعة ضد مرض كوفيد - 19.

وأشارت بوبوفا، إلى أن حوالي 20 بالمئة من الروس المصابين بفيرس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد-19"، ألتقطوا العدوى داخل البلاد.

وقالت بوبوفا خلال أجتماع المجلس التنسيقي بشأن فيروس كورونا، اليوم الجمعة: "أود أن ألفت الانتباه إلى حقيقة أنه من بين العدد الإجمالي للأشخاص المصابين الذين تم تحديدهم ، هناك 20 بالمئة من الأشخاص الذين جاءت نتائجهم إيجابية، لم يغادروا [البلاد]".