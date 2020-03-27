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15:10 GMT27 مارس/ آذار 2020
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    رئيس الصندوق الروسي، كيريل دميترييف

    صندوق الاستثمار الروسي: الاختبارات الروسية ستساعد العديد من البلدان في الكشف عن كورونا

    © Sputnik . Mikhail Klimentyev
    روسيا
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    أكد رئيس صندوق الاستثمار المباشر الروسي كيريل دميترييف  أن الاختبارات التي تجريها روسيا للكشف عن فيروس كورونا لن تساهم فقط في ابتكار اللقاح، ولكن أيضا ستساعد البلدان الأخرى في مكافحة الوباء.

    ووفقا له، قام صندوق الاستثمار المباشر الروسي مع شركاء أجانب ومحليين بإنشاء أنظمة اختبار جديدة للكشف عن مرض كوفيد – 19، والتي بدأ استخدامها في المراكز الطبية الروسية وسيتم تسليمها إلى الدول الأخرى.

    وفي حديث خاص لوكالة "سبوتنيك"، كشف دميترييف عن وجود طرق ستسمح بإجراء اختبار الكشف عن الفيروس بعدة طرق منها باستخدام الهاتف الذكي.

    وأشار دميترييف إلى وجود تعاون بين صندوق الاستثمار الروسي مع الصناديق الرائدة والمستثمرين والشركات في 17 دولة  وقال: "لعب هذا دورًا رئيسيًا في حقيقة أننا كنا من أوائل من تلقوا المعلومات حول وباء الفيروس التاجي الذي انتشر في البداية في الصين".

    وتابع بقوله: "كنا أول من جلب اختبارات شركة BGI الصينية إلى روسيا، وقدمناها إلى هيئة مراقبة المستهلك الروسية والوكالة الفيدرالية الطبية والبيولوجية حتى يتمكن زملاؤنا من مقارنة الاختبارات التي يتم تطويرها في روسيا بالاختبارات التي تجرى في الصين".

    وأضاف دميترييف: "أنا متأكد من أن التجربة الدولية مهمة للغاية لمكافحة الوباء، كما قمنا بالتعاون مع مدير عام وكالة "روسيا سيغودنيا" دميتري كيسيليوف، بنشر كتب حول الإجراءات التي يتم اتخاذها في المشافي الصينية لمكافحة الفيروس التاجي.

    وأوضح دميترييف أن مكافحة وباء كورونا تحتاج لتعاون دولي، مشيرا إلى وجود تعاون مكثف بين روسيا واليابان والصين والولايات المتحدة الأمريكية، وقال: "لقد حان الوقت للتخلي عن الاختلافات الجيوسياسية بما في ذلك مع أوروبا ومع الولايات المتحدة وتركيز الجهود على مكافحة الوباء العالمي".

    وبيّن دميترييف أن الاختبارات الروسية تمت الموافقة عليها في النمسا، وتم تقديم ​​طلب للحصول على الموافقة لاستخدامها في الولايات المتحدة الأمريكية، وقال: "نحن نعتقد أن هذه الاختبارات سوف تستخدم من قبل الدول الرائدة".

    وبحسب دميترييف، يوجد حاليا ثلاث طرق تعتمد على التقنية الجديدة، الأولى عن طريق اختبارات تفاعل سلسلة البلمرة في المختبرات والتي تستغرق أقل من 30 دقيقة.

    الطريقة الثانية هي عبارة عن جهاز محمول يستخدم في الشركات والمطارات يتيح لك الجهاز اختبار الكشف عن فيروس كورونا 20 شخصًا خلال ساعة فقط. الحل الثالث هو الجهاز الذي نعمل على تطويره حاليا وهو نظام اختبار تلقائي ضخم يسمح بإجراء أكثر من خمسة آلاف اختبار يوميا، وسيتم إطلاق هذه الآلة في غضون أربعة أسابيع.

    لقد استثمرنا في الاختبارات السريعة وأعطينا ضمانات بقيمة أكثر من مليار روبل. نستثمر مئات الملايين من الروبل في إنتاج الدواء الجديد، فافيبيرافير، وهو أحد الأدوية التي أظهرت كفاءة عالية جدًا في الصين.

    وكشف رئيس صندوق الاستثمار عن وجود خطط للاستثمار في اختبار فحص إنزيم المناعة والتي تظهر وجود الأجسام المضادة في الدم والتي تنتج عندما يكون الشخص مريضًا ويكتسب المناعة ضد الفيروس.

    واختتم دميترييف، بقوله: "أنا متأكد من أنه يتم اتخاذ التدابير الصحيحة ونعتقد أن روسيا ستكون قادرة على اجتياز هذه المحنة بشكل أفضل من العديد من البلدان الأخرى".

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