الصحة الروسية: فيروس كورونا يزيد من خطر الوفاة عند الأمهات أثناء الإجهاض والولادة

أعلنت وزارة الصحة الروسية، اليوم الجمعة، أن فيروس كورونا المستجد يزيد من خطر الوفاة عند الأمهات أثناء الإجهاض والولادة.

موسكو - سبوتنيك. وجاء في توصيات للوزارة: "يرتبط الإجهاض والولادة في ذروة المرض بزيادة في معدل وفيات الأمهات المصابات بفيروس كورونا وعدد كبير من المضاعفات مثل تفاقم المرض الأساسي المتواجد لدى الأمهات في فترة الحمل أو قبل ومضاعفاته، والفشل التنفسي الحاد، وحدوث نزيف عند الولادة، وإلى موت الجنين ولمضاعفات قيحية بعد الولادة".

وأشارت الوزارة إلى أنه عند استحالة التعامل مع نقص التأكسج عن طريق أجهزة التنفس الاصطناعية، وفشل الجهاز التنفسي، فلأسباب صحية تصب في مصلحة الأم والجنين يجب اللجوء إلى العملية القيصرية ضمن اتخاذ جميع التدابير اللازمة لمنع نزيف الولادة وانخفاض ضغط الدم.

ووفقاً لغرفة عمليات مكافحة فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض كوفيد-19 في روسيا، تم تسجيل 196 إصابة جديدة بالفيروس في 18 إقليماً من أقاليم البلاد، من بينهم 157 إصابة في العاصمة موسكو، ليبلغ عدد الإصابات الإجمالي 1036 إصابة، في 58 إقليماً.

وصنفت منظمة الصحة العالمية، في 11 آذار/مارس الجاري، فيروس "كورونا" وباء عالميا، مؤكدة أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.