لافروف يناقش ونظيره الإماراتي هاتفيا إجلاء الروس على خلفية فيروس كورونا

أعلنت وزارة الخارجية الروسية في بيان أن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ونظيره الإماراتي عبد الله بن زايد آل نهيان ناقشا التعاون في إجلاء المواطنين الروس من الإمارات.

موسكو - سبوتنيك. وقالت وزارة الخارجية الروسية: "خلال المحادثة نوقشت قضايا موضوعية للتعاون الثنائي من أجل استكمال الإجلاء السريع للمواطنين الروس من الإمارات الذين عبروا في هذه الظروف الطارئة بسبب جائحة فيروس كورونا عن رغبتهم في العودة إلى وطنهم".

وأعلن مصدر في الحكومة الإماراتية، يوم أمس الخميس، أن سلطات الإمارات أصدرت تصاريح لشركات الطيران الروسية بإخراج السياح الروس بأقرب وقت ممكن.

وكان مقر عمليات مكافحة فيروس كورونا المستجد في روسيا قد أعلن، اليوم الجمعة، تسجيل 196 إصابة جديدة بالفيروس في 16 إقليما من أقاليم البلاد، من بينها 157 إصابة في العاصمة موسكو ليبلغ عدد الإصابات الإجمالي 1036 إصابة، في 58 إقليما.