الدفاع الروسية تنفي مزاعم الناتو بانتهاك طائراتها للحدود أثناء التحليق فوق البلطيق

وقالت الدفاع الروسية في بيان، اليوم الجمعة: "في 26 مارس 2020، قامت طائرة النقل العسكرية من طراز An-26 برحلة مجدولة من كالينينغراد إلى منطقة لينينغراد فوق المياه المحايدة لبحر البلطيق. في تلك الحالة، تم تنفيذ الرحلة مع تشغيل جهاز الإرسال والاستقبال وبما يتفق تمامًا مع قواعد استخدام المجال الجوي الدولي، دون انتهاك حدود الدول الأخرى".

الناتو يكثف من عمليات الاستطلاع الجوي على حدود روسيا بنسبة 20 %

وأعلن وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، في وقت سابق، أن دول حلف الناتو تعزز وجودها العسكري بالقرب من حدود روسيا في الاتجاه الجنوبي الغربي الاستراتيجي، حيث زادت من كثافة الاستطلاع الجوي على حدود روسيا بنسبة 20 في المئة.

وقال شويغو في اجتماع الهيئة القيادية لوزارة الدفاع: "الوضع العسكري السياسي في الاتجاه الجنوبي الغربي الاستراتيجي لا يزال صعباً...في محاولة منع مشاركة روسيا في حل المشكلات العالمية والإقليمية، تستخدم عدة دول أي ذرائع لزيادة الوجود العسكري بالقرب من حدودنا".

ونوه شويغو: "في عام 2019، كانت 25 سفينة حربية تابعة لحلف شمال الأطلسي في مناوبة قتالية في البحر الأسود، وكان على متن كل ثالث سفينة، من السفن المشاركة، صواريخ كروز".

ووفقاً له، فإن الاستطلاع الجوي ازداد بنسبة 20 %. ومنذ بداية العام، قامت طائرات حلف الناتو بتنفيذ أكثر من 80 رحلة استطلاعية على حدود روسيا.

وتشهد العلاقات بين روسيا وحلف شمال الأطلسي خلال الآونة الأخيرة، توتراً بسبب زيادة تواجد الحلف العسكري بالقرب من الحدود الروسية، الأمر الذي تعتبره موسكو خرقاً للوثيقة الأساسية للعلاقات مع الحلف.

كما أدت الخلافات السياسية بشأن أوكرانيا وانضمام شبه جزيرة القرم إلى روسيا، إلى توقف الاجتماعات بين روسيا والحلف بصيغة مجلس "روسيا - الناتو" بشكل شبه تام.