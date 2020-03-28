خبير يكشف أسباب تفشي الفيروس بشكل أسرع في روسيا

كشف مستشار مدير الأبحاث في المعهد المركزي لعلم الأوبئة الروسي، فيكتور ماليف، اليوم السبت عن السبب الرئيسي لزيادة سرعة انتشار فيروس كورونا المستجد في روسيا.

وقال الخبير الروسي بالأمراض المعدية، فيكتور مالييف، لوكالة "سبوتنيك": "معظم حالات فيروس كورونا المتزايدة في الآونة الأخيرة في روسيا سببها المواطنين القادمين من الخارج وما عزز سرعة الانتشار أيضا هو عدم التقيد بالإجراءات الوقائية وانتهاك الحجر المنزلي".

وأضاف مالييف قائلا: "حوالي 90٪ هي حالات استيراد عدوى من الدول الأخرى، لكن سبب سرعة الانتشار هو عدم تقيد بالإجراءات الوقائية وانتهاك الحجر المنزلي من قبل المواطنين في روسيا".

وقال مالييف في مقابلة مع ريا نوفوستي: "حوالي 90٪ هي حالات استيراد عدوى من دول أخرى، على الرغم من أن التوزيع يبدأ بالفعل داخل روسيا من هؤلاء الأشخاص الذين قدموا من الخارج ولا يلتزمون بالحجر الصحي. وهذا يحدث بالفعل".

وأعلن مقر عمليات مكافحة فيروس كورونا المستجد في روسيا، يوم أمس الجمعة، تسجيل 196 إصابة جديدة بالفيروس في 16 إقليما من أقاليم البلاد، من بينها 157 إصابة في العاصمة موسكو ليبلغ عدد الإصابات الإجمالي 1036 إصابة، في 58 إقليما.