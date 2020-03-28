الحكومة الروسية توافق على مشروع تعديل قانون بشأن كورونا

موسكو - سبوتنيك. وجاء في بيان نشر على الموقع الإلكتروني لمجلس الوزراء الروسي، اليوم السبت، سيزيد اعتماد مشروع التعديلات، من مسؤولية المواطنين والمسؤولين والكيانات القانونية بشأن انتهاك متطلبات التشريعات الإدارية في مجال ضمان الرفاه الصحي والوبائي للسكان ، وكذلك عدم الامتثال لقواعد السلوك خلال فرض حالات التأهب القصوى أو حالات الطوارئ.

وأضاف البيان: "للموافقة على مسودة تعديلات الحكومة الروسية لمشروع القانون الاتحادي رقم 804768-7" بشأن إدخال تعديلات على القانون الروسي بشأن المخالفات الإدارية في جزء من تعزيز المسائلة عنا القيام بالأنشطة الأمنية الخاصة غير القانونية "وإرسالها إلى مجلس الدوما (النواب) بالطريقة المنصوص عليها".

وزارة المالية الروسية، أعلنت يوم أمس الجمعة، عن تخصيص أموال إضافية للأقاليم من أجل تجهيز المستشفيات بجميع الوسائل اللازمة للتعامل مع حالات الإصابة بفيروس "كورونا".

ووفقاً لغرفة عمليات مكافحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في روسيا،حتى يوم أمس، تم تسجيل 196 إصابة جديدة بالفيروس في 18 إقليماً من أقاليم البلاد، من بينهم 157 إصابة في العاصمة موسكو، ليبلغ عدد الإصابات الإجمالي 1036 إصابة، في 58 إقليماً.