روسيا تسجل 228 إصابة جديدة بكورونا ليصل الإجمالي إلى 1264 حالة

أعلنت غرفة عمليات مكافحة فيروس كورونا المستجد في روسيا، تسجيل 228 إصابة جديدة بالفيروس في 26 إقليماً من أقاليم البلاد، من بينهم 114 إصابة في العاصمة موسكو ليبلغ عدد الإصابات الإجمالي 1264 إصابة، في 62 إقليماً.

وجاء في بيان لغرفة العمليات، اليوم الخميس: "تم خلال الـ 24 الساعة الماضية، تسجيل 228 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في روسيا في 26 إقليماً".

وأعلنت وزارة المالية الروسية، يوم أمس الجمعة، عن تخصيص أموال إضافية للأقاليم من أجل تجهيز المستشفيات بجميع الوسائل اللازمة للتعامل مع حالات الإصابة بفيروس "كورونا".

وصنفت منظمة الصحة العالمية، في 11 آذار/مارس الجاري، فيروس "كورونا" وباء عالميا، مؤكدة أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة عبر الحدود الدولية.

وأجبر الوباء العديد من دول العالم، وعلى رأسها دول كبيرة بإمكانياتها وعدد سكانها، على اتخاذ إجراءات استثنائية في بلادها، تنوعت من حظر الطيران إلى إعلان منع التجول وعزل مناطق بكاملها، وحتى إغلاق دور العبادة، لمنع تفشي العدوى القاتلة.